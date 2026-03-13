PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Hemer/ Menden (ots)

1. Messstelle	Hemer, Bräuckerstraße,
Zeit			12.03.2026, 7:25 bis 8:45 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	160,
Verwarngeldbereich 	11,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW ,
Zulassungsbehörde	UN.
2. Messstelle	Hemer-Deilinghofen, Deilinghofer Straße,
Zeit			12.03.2026, 9:15 Uhr bis 11 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	478,
Verwarngeldbereich 	15,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	65 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
3. Messstelle	Menden, Bachstraße,
Zeit			12.03.2026, 13:55 bis 15:25 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	170,
Verwarngeldbereich 	5,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	50 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
4. Messstelle	Menden, Ob dem Lahrtal,
Zeit			12.03.2026, 15:30 bis 17:15 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	150,
Verwarngeldbereich 	60,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	4,
Anzahl der Fahrverbote	0
Höchster Messwert	53 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
5. Messstelle	Menden-Lendringhsen, Hüingser Ring,
Zeit			12.03.2026, 17:35 bis 19:55 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	155,
Verwarngeldbereich 	27,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	52 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Krad,
Zulassungsbehörde	K.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 19:38

    POL-MK: Vermisste Seniorin wohlbehalten gefunden

    Lüdenscheid (ots) - Nachtrag zur Vermissten-Meldung vom heutigen Donnerstag, 11.37 Die Seniorin wurde wohlbehalten gefunden. Die Polizei beendet ihre Fahndung und dankt für alle Hinweise! (Cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 14:56

    POL-MK: Verkehrsunfallflucht angezeigt

    Hemer (ots) - Vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren hat gestern Morgen ein Unbekannter ein geparktes Auto beschädigt. Der VW Touran stand kurz nach 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Hauptstraße 69. Der Täter beschädigte die hintere linke Fahrzeugseite und den Stoßfänger deutlich. Statt sich zu melden, fuhr der Unfallverursacher davon. Er /sie hinterließ mehrere tausend Euro Schaden. Wer ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 13:25

    POL-MK: E-Scooter sind kein Kinderspielzeug! Aktuelle Beispiele

    Märkischer Kreis (ots) - Nachtrag zur heutigen Pressemeldung zur Verkehrsunfall-Statistik: Weniger Tote, mehr Drogenverstöße und E-Scooter-Unfälle: E-Scooter bereiten der Polizei zunehmend mehr Sorgen. Die motorisierten Tretroller sind kein Kinderspielzeug! Für ihre Nutzung gelten Regeln. Doch dagegen wird immer öfter verstoßen. Ein aktueller Rückblick auf das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren