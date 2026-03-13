Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Hemer/ Menden (ots)
1. Messstelle Hemer, Bräuckerstraße, Zeit 12.03.2026, 7:25 bis 8:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 160, Verwarngeldbereich 11, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW , Zulassungsbehörde UN.
2. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Deilinghofer Straße, Zeit 12.03.2026, 9:15 Uhr bis 11 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 478, Verwarngeldbereich 15, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 65 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Menden, Bachstraße, Zeit 12.03.2026, 13:55 bis 15:25 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 170, Verwarngeldbereich 5, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 50 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Menden, Ob dem Lahrtal, Zeit 12.03.2026, 15:30 bis 17:15 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 150, Verwarngeldbereich 60, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4, Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 53 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
5. Messstelle Menden-Lendringhsen, Hüingser Ring, Zeit 12.03.2026, 17:35 bis 19:55 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 155, Verwarngeldbereich 27, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 52 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Krad, Zulassungsbehörde K.
