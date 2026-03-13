PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb gibt sich als Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes aus

Hemer (ots)

Ein angeblicher Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes hat am Donnerstag eine 90-jährige Seniorin bestohlen. Die Frau stand gegen 16.45 Uhr mit ihrem Rollator vor dem Haus, als sie ein junger Mann ansprach. Er behauptete, vom Medizini-schen Dienst zu sein und müsse ihren Pflegegrad neu bestimmen. Sie ließ ihn in ihre Wohnung. Angeblich, um Formulare zu holen, verließ er die Wohnung kurze Zeit später wieder. Im Nachhinein stellte die Seniorin fest, dass der Unbekannte die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen haben muss. Die Polizei warnt aus-drücklich davor, Fremde in Wohnung zu lassen. Der Medizinische Dienst kommt nicht unangemeldet! In anderen Fällen kommen Täter als Pflegedienst, Handwerker oder Wasser-Ableser. Senioren sollten sich auf jeden Fall einen Ausweis zeigen lassen. Wer sich wichtige Rufnummern ans Telefon legt oder diese einspeichert, der kann bei Bedarf den angeblichen Auftraggeber wie Vermieter oder Wasserwerk anrufen und fragen, ob wirklich Arbeiten beauftragt wurden. Der Fremde vor der Tür muss dann eben so lange warten. Handelt es sich um einen Betrüger, wird er das Risiko jedoch nicht eingehen und flüchten. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 06:22

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Hemer/ Menden (ots) - 1. Messstelle Hemer, Bräuckerstraße, Zeit 12.03.2026, 7:25 bis 8:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 160, Verwarngeldbereich 11, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW , Zulassungsbehörde UN. 2. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Deilinghofer Straße, Zeit 12.03.2026, 9:15 Uhr bis ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 19:38

    POL-MK: Vermisste Seniorin wohlbehalten gefunden

    Lüdenscheid (ots) - Nachtrag zur Vermissten-Meldung vom heutigen Donnerstag, 11.37 Die Seniorin wurde wohlbehalten gefunden. Die Polizei beendet ihre Fahndung und dankt für alle Hinweise! (Cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 14:56

    POL-MK: Verkehrsunfallflucht angezeigt

    Hemer (ots) - Vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren hat gestern Morgen ein Unbekannter ein geparktes Auto beschädigt. Der VW Touran stand kurz nach 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Hauptstraße 69. Der Täter beschädigte die hintere linke Fahrzeugseite und den Stoßfänger deutlich. Statt sich zu melden, fuhr der Unfallverursacher davon. Er /sie hinterließ mehrere tausend Euro Schaden. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren