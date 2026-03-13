Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb gibt sich als Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes aus

Hemer (ots)

Ein angeblicher Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes hat am Donnerstag eine 90-jährige Seniorin bestohlen. Die Frau stand gegen 16.45 Uhr mit ihrem Rollator vor dem Haus, als sie ein junger Mann ansprach. Er behauptete, vom Medizini-schen Dienst zu sein und müsse ihren Pflegegrad neu bestimmen. Sie ließ ihn in ihre Wohnung. Angeblich, um Formulare zu holen, verließ er die Wohnung kurze Zeit später wieder. Im Nachhinein stellte die Seniorin fest, dass der Unbekannte die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen haben muss. Die Polizei warnt aus-drücklich davor, Fremde in Wohnung zu lassen. Der Medizinische Dienst kommt nicht unangemeldet! In anderen Fällen kommen Täter als Pflegedienst, Handwerker oder Wasser-Ableser. Senioren sollten sich auf jeden Fall einen Ausweis zeigen lassen. Wer sich wichtige Rufnummern ans Telefon legt oder diese einspeichert, der kann bei Bedarf den angeblichen Auftraggeber wie Vermieter oder Wasserwerk anrufen und fragen, ob wirklich Arbeiten beauftragt wurden. Der Fremde vor der Tür muss dann eben so lange warten. Handelt es sich um einen Betrüger, wird er das Risiko jedoch nicht eingehen und flüchten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell