Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht angezeigt

Hemer (ots)

Vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren hat gestern Morgen ein Unbekannter ein geparktes Auto beschädigt. Der VW Touran stand kurz nach 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Hauptstraße 69. Der Täter beschädigte die hintere linke Fahrzeugseite und den Stoßfänger deutlich. Statt sich zu melden, fuhr der Unfallverursacher davon. Er /sie hinterließ mehrere tausend Euro Schaden. Wer hat den Flüchtigen gesehen? Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

