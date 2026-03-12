Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Verkehrsunfallflucht angezeigt
Hemer (ots)
Vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren hat gestern Morgen ein Unbekannter ein geparktes Auto beschädigt. Der VW Touran stand kurz nach 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Hauptstraße 69. Der Täter beschädigte die hintere linke Fahrzeugseite und den Stoßfänger deutlich. Statt sich zu melden, fuhr der Unfallverursacher davon. Er /sie hinterließ mehrere tausend Euro Schaden. Wer hat den Flüchtigen gesehen? Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell