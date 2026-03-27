Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Vier Haftbefehle, zehn Suchvermerke: 41-Jähriger verhaftet

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Ludwigsdorf, Görlitz, Dresden, Leipzig, Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei einen aus Polen kommenden Einreisezug am Bahnhof Görlitz. Unter den Aussteigenden befand sich auch ein 41-jähriger polnischer Staatsangehöriger.

Bei der Überprüfung seiner Personalien staunten die Beamten nicht schlecht: Eine derart umfangreiche Fahndungsliste bekommen sie nicht oft zu sehen. Insgesamt verzeichnete das System zehn Fahndungstreffer. Darunter waren auch vier vollstreckbare Haftbefehle.

Wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Erschleichens von Leistungen suchten die Staatsanwaltschaften Dresden, Leipzig und Osnabrück nach dem Mann. In weiteren sechs Fällen hatten andere Staatsanwaltschaften aus dem gesamten Bundesgebiet um die Feststellung einer Wohnanschrift zur Durchführung von Strafverfahren ersucht.

Da der 41-Jährige die gegen ihn verhängten Geldstrafen in Gesamthöhe von 1.065 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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