Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zugabteil voller Marihuanageruch - Bundespolizei entdeckt Drogen im Einreisezug

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Ludwigsdorf, Görlitz, Niesky, Hoyerswerda, Leipzig (ots)

Am gestrigen Mittwoch kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf gegen 15:30 Uhr den Einreisezug EC 134 (Krakau-Leipzig).

Bereits beim Öffnen eines der Zugabteile wurden die Beamten von starkem Marihuanageruch empfangen. In dem Abteil saß lediglich ein Passagier, ein 45-jähriger deutscher Staatsangehöriger, der zunächst den intensiven Geruch nicht erklären konnte oder wollte.

Aufgrund des starken Geruchs sowie der Tatsache, dass der Mann bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich bekannt war, kontrollierten die Beamten seinen mitgeführten Rucksack. Darin fanden sie zwei bereits fertig gedrehte Joints. Im weiteren Verlauf händigte der 45-Jährige zudem zwei kleine Glasbehältnisse mit insgesamt 2,9 Gramm Marihuana bzw. Marihuana Blüten aus. In einem zusätzlich mitgeführten Koffer stellten die Beamten schließlich noch zwölf Spritzen mit vermeintlichem CBD-Öl fest.

Wegen des Verdachts einer Straftat wurde der Mann in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht.

Zuständigkeitshalber übergab die Bundespolizei den 45-Jährigen an Beamte des Zolls. Diese leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ein und stellten die Betäubungsmittel sicher.

Der Deutsche durfte im Anaschluß weiterreisen.

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