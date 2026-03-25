Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gesuchte Männer in Bad Muskau festgestellt

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Ludwigsdorf, Görlitz, Bad Muskau (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben in den vergangenen zwei Tagen im Rahmen der Grenzkontrollen an der Stadtbrücke Bad Muskau insgesamt fünf polizeilich gesuchte Männer festgestellt.

In der Nacht zum Montag, gegen 02:11 Uhr, stellte sich ein 33-jähriger polnischer Staatsangehöriger der Einreisekontrolle. Bei der Überprüfung seiner Personalien ergab sich, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig vorlag. Hintergrund war eine Geldstrafe in Höhe von 531 Euro wegen Fahrens ohne gültige Pflichtversicherung. Der Mann beglich den offenen Betrag noch vor Ort.

Am Dienstagmorgen, gegen 5:00 Uhr, kontrollierten die Beamten einen 49-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Die Abfrage im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen Suchvermerk des Amtsgerichts Weißwasser. Zur Durchführung eines Strafverfahrens wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sollte die aktuelle Anschrift des Mannes festgestellt werden.

In allen Fällen konnten die aktuellen Wohnanschriften der Personen ermittelt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde jeweils die Weiterreise gestattet.

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