Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Personenschaden

Schmallenberg (ots)

Sonntag 05.04.2026, 16:00 Uhr

Ein alkoholisierte 49jähriger Mann aus Schmallenberg befuhr mit einem PKW die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Latrop und Fleckenberg. Dabei kam er vermutlich aufgrund mangelnder Fahruntüchtigkeit im Eingangsbereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stein und landete mit seinem PKW anschließend in dem angrenzenden Straßengraben. Dabei verletzte sich der Mann an der rechten Schulter. In der Folge barg er selbst das Fahrzeug aus dem Straßengraben und entfernte sich von der Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Eine Zeugin konnte einige Zeit später das noch vor Ort befindliche Fahrzeug feststellen und alarmierte die Polizei. In der Folge wurde der flüchtige UB01 im KH Meschede angetroffen. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Eine Unfallaufnahme wurde eingeleitet. Es entstand kein fremder Sachschaden. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf schätzungsweise 8.000 EUR. Der 49jährige erlitt leichte Verletzungen im Bereich der rechten Schulter.

Werth.

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