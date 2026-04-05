Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruchsversuch in einen Kiosk
Arnsberg (ots)
- Neheim - 4 Minderjährige versuchten am 05.04.2026, gegen 02:33 Uhr, in einen Kiosk am Neheimer Busbahnhof zu gelangen. Eine aufmerksame Zeugin meldete den Vorfall, so dass 3 der 4 Minderjährigen durch die eintreffende Polizei ergriffen werden konnten.
Die Minderjährigen wurden von ihren Erziehungsberechtigten auf der Polizeiwache in Arnsberg abgeholt.
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