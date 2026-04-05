POL-HSK: Einbruchsversuch in einen Kiosk

Bestwig (ots) - Am 04.04.2026, im Zeitraum von 04:00 Uhr bis 04:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen Warenautomaten in der Heringhauser Straße mit der Stange eines Verkehrszeichens. Dieses war zuvor entwendet worden. Da der Warenautomat jedoch mittels Doppelverglasung ausstaffiert ist, gelang dem unbekannten Täter nicht der Zugriff auf die dortigen Waren. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die ...

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