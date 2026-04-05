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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchsversuch in einen Kiosk

Arnsberg (ots)

   - Neheim - 4 Minderjährige versuchten am 05.04.2026, gegen 02:33 
     Uhr, in einen Kiosk am Neheimer Busbahnhof zu gelangen. Eine 
     aufmerksame Zeugin meldete den Vorfall, so dass 3 der 4 
     Minderjährigen durch die eintreffende Polizei ergriffen werden 
     konnten.

Die Minderjährigen wurden von ihren Erziehungsberechtigten auf der Polizeiwache in Arnsberg abgeholt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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