Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 23:15 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Straße Zur Bergeshöhe in Meschede-Frenkhausen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu dem Objekt. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Räume. Sie flüchteten mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg

Am gestrigen Abend kam es im Zeitraum zwischen 19:15 Uhr und 20:35 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wedinghauser Straße in Arnsberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten Schubladen und Schränke in verschiedenen Räumen. Mit ihrer Tatbeute flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort.

Im Zeitraum vom 02.04.2026 um 18:00 Uhr bis zum 05.04.2026 um 09:00 Uhr kam es in der Hüttenstraße in Arnsberg-Hüsten zu einem Einbruch in eine Leuchten-Firma. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Am Freitag, den 03.04.2026, um 11:27 Uhr, kam es in der Wiebelsheidestraße in Arnsberg-Herdringen zu einem Einbruch in eine Sanitär- und Heizungsfirma. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über einen Zaun Zutritt zu dem Gelände. Mit ihrem Diebesgut flüchteten sie daraufhin in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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