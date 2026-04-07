PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 23:15 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Straße Zur Bergeshöhe in Meschede-Frenkhausen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu dem Objekt. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Räume. Sie flüchteten mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg

Am gestrigen Abend kam es im Zeitraum zwischen 19:15 Uhr und 20:35 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wedinghauser Straße in Arnsberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten Schubladen und Schränke in verschiedenen Räumen. Mit ihrer Tatbeute flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort.

Im Zeitraum vom 02.04.2026 um 18:00 Uhr bis zum 05.04.2026 um 09:00 Uhr kam es in der Hüttenstraße in Arnsberg-Hüsten zu einem Einbruch in eine Leuchten-Firma. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Am Freitag, den 03.04.2026, um 11:27 Uhr, kam es in der Wiebelsheidestraße in Arnsberg-Herdringen zu einem Einbruch in eine Sanitär- und Heizungsfirma. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über einen Zaun Zutritt zu dem Gelände. Mit ihrem Diebesgut flüchteten sie daraufhin in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 22:13

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Sundern Hövel (ots) - Am Ostermontag, gegen 13:30 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Motorrad mit Beiwagen die B229 zwischen Sunden Hövel und Estinghausen. Hier verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, fuhr in den Straßengraben und kam hier zu Fall. Dabei wurde er schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B229 für ca. eine Stunde gesperrt. Rückfragen von ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 07:30

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Personenschaden

    Schmallenberg (ots) - Sonntag 05.04.2026, 16:00 Uhr Ein alkoholisierte 49jähriger Mann aus Schmallenberg befuhr mit einem PKW die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Latrop und Fleckenberg. Dabei kam er vermutlich aufgrund mangelnder Fahruntüchtigkeit im Eingangsbereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stein und landete mit seinem PKW anschließend in dem angrenzenden ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 09:20

    POL-HSK: Einbruchsversuch in einen Kiosk

    Arnsberg (ots) - - Neheim - 4 Minderjährige versuchten am 05.04.2026, gegen 02:33 Uhr, in einen Kiosk am Neheimer Busbahnhof zu gelangen. Eine aufmerksame Zeugin meldete den Vorfall, so dass 3 der 4 Minderjährigen durch die eintreffende Polizei ergriffen werden konnten. Die Minderjährigen wurden von ihren Erziehungsberechtigten auf der Polizeiwache in Arnsberg abgeholt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren