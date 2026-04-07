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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere hundert Leitpfosten beschädigt

Meschede (ots)

In der vergangenen Nacht wurden gegen 03:15 Uhr im gesamten Bereich der B55 zwischen Eslohe-Bremke und Meschede beschädigte Leitpfosten gemeldet. Die eingesetzten Polizisten konnten ca. 220 beschädigte bzw. zerstörte Leitpfosten sowie ca. sieben beschädigte Mülltonnen feststellen. Es besteht der Verdacht einer Verkehrsunfallflucht. Derzeit liegen keine näheren Hinweise auf einen Verursacher vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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