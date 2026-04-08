Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Eslohe und Arnsberg

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Schule in der Schulstraße in Eslohe. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Technikraum der Schule. Der oder die Täter flüchteten daraufhin mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 03:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Gebäudekomplex in der Danziger Straße in Arnsberg. Der Komplex verfügt über drei verschiedene Mehrfamilienhäuser. Bislang unbekannte Täter versuchten jeweils, sich über die Hauseingangstüren gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Ein weiterer Versuch ereignete sich an einer Kellertür. Die Versuche verliefen allesamt ohne Erfolg. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte ein Zeuge wahrnehmen, wie ein Auto den Tatort im Anschluss mit erhöhter Geschwindigkeit verließ. Nähere Hinweise liegen hierzu derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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