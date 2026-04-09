Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Alt-Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 17:10 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Ringstraße auf Höhe der Einmündung zu der Straße Auf der Alm in Alt-Arnsberg. Ein 45-jähriger Mann aus Arnsberg befuhr mit seinem Auto die Ringstraße in Fahrtrichtung der Rumbecker Straße. Gleichzeitig befuhr eine 62-jährige Frau aus Arnsberg mit ihrem E-Scooter die Straße Auf der Alm. Sie beabsichtigte, die Ringstraße zu überqueren. Im Einmündungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 62-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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