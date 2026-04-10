Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Neheim

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Morgen erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis von einem versuchten Einbruch in ein Gebäude einer Schule in der Graf-Galen-Straße in Neheim. Demnach erstreckt sich der Tatzeitraum vom 25.03.2026 um 11:00 Uhr bis zum 09.04.2026 um 07:50 Uhr. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über eine Zugangstür Zutritt zu dem Gebäude der Außentoiletten zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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