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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verfolgungsfahrt in Meschede

Meschede (ots)

Am 08.04.2026 kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt in der Mescheder Innenstadt. Die Polizei stellte in der "Kolpingstraße" in Fahrtrichtung "Le-Puy-Straße" ein schwarzes Mofa fest, welches ohne Beleuchtung und Versicherungskennzeichen fuhr. Der unbekannte Fahrer missachtete in der Folge die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete über die Straße "Winziger Platz" in die Fußgängerzone. Der Sichtkontakt zum Mofa ging während der Verfolgungsfahrt immer wieder verloren. Das Mofa befuhr jedoch diverse weitere Straßen in der Innenstadt. Im Rahmen der Fahndung mit weiteren Kräften konnte das Mofa in Höhe des Freibads in einer Hecke aufgefunden werden. Der Fahrer war jedoch nicht mehr vor Ort. Er trug eine schwarze Jacke und Hose mit Reflektoren an den Seiten sowie einen dunklen Motorradhelm. Weiter kann er bislang nicht beschrieben werden. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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