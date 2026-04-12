Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionismus

Winterberg (ots)

Am 11.04.2026, gegen 17:27 Uhr, näherte sich eine unbekannte männliche Person zwei auf einer Bank in der Straße "Am Leissen Köpfchen" sitzenden Frauen bis auf 10 Meter an. Er schaute die Frauen an und fing an zu masturbieren. Die Frauen bemerkten die Person und verständigten die Polizei. Als der ca. 25 jährige Mann das bemerkte, entfernte er sich zu Fuß von der Örtlichkeit. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die männliche Person konnte nicht mehr angetroffen werden.

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