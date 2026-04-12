PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionismus

Winterberg (ots)

Am 11.04.2026, gegen 17:27 Uhr, näherte sich eine unbekannte männliche Person zwei auf einer Bank in der Straße "Am Leissen Köpfchen" sitzenden Frauen bis auf 10 Meter an. Er schaute die Frauen an und fing an zu masturbieren. Die Frauen bemerkten die Person und verständigten die Polizei. Als der ca. 25 jährige Mann das bemerkte, entfernte er sich zu Fuß von der Örtlichkeit. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die männliche Person konnte nicht mehr angetroffen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 07:10

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus

    Brilon (ots) - Alme - Im Tatzeitraum vom 05.04.2026 bis zum 11.04.2026 wurde durch unbekannte Täter versucht, in ein Haus in der Straße "Krummer Weg" einzubrechen. Die Täter versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brilon unter der Rufnummer 0291-90200 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 07:29

    POL-HSK: Einbruch

    Winterberg-Grönebach (ots) - Im Tatzeitraum vom 23.03.2026 bis zum 06.04.2026 wurde durch unbekannte Täter in ein Haus in der Straße "Auf der Eiche" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Balkontür Zugang zur Wohnung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Rufnummer 0291-90200 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 08:06

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Neheim

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Morgen erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis von einem versuchten Einbruch in ein Gebäude einer Schule in der Graf-Galen-Straße in Neheim. Demnach erstreckt sich der Tatzeitraum vom 25.03.2026 um 11:00 Uhr bis zum 09.04.2026 um 07:50 Uhr. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über eine Zugangstür Zutritt zu dem Gebäude der Außentoiletten zu verschaffen. Der oder die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren