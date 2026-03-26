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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Nachtragsmeldung Verkehrsunfall zwischen zwei LKW auf der A61

A61 Bad Kreuznach (ots)

Zu einer größeren Verkehrsbeeinträchtigung sorgte ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen, in den frühen Abendstunden des heutigen Donnerstagabend.

Gegen 17:30 Uhr fuhr ein 30 jähriger Berufskraftfahrer, aus dem Landkreis Bad Kreuznach, mit seinem 15 Tonnen Lastkraftwagen auf der A61 in Richtung Koblenz. Vor diesem musste ein 34 jähriger Berufskraftfahrer, mit seinem 40 Tonnen Sattelzug, verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen.

Der Nachfolgende 30 jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte frontal mit dem Heckbereich des 40 Tonners.

Glücklicherweise wurde durch den Zusammenstoß keine Person verletzt. Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten auf dem rechten Fahrstreifen von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde ebenfalls die freiwillige Feuerwehr Gensingen mit zwei Fahrzeugen alarmiert.

Bis zum Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die rechte Fahrspur, durch die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim, bis um 20:22 Uhr gesperrt.

Dies führte in der Spitze zu fünf Kilometer Rückstau.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
PASt Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-919-200
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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