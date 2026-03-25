Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW überladen und Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Bei dem 39-jährigen Fahrer eines Klein-LKW, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 24.03.2026 gegen 11 Uhr an der Anschlussstelle Gau-Bickelheim zur A 61 kontrollierte, ergab sich der Verdacht der Überladung. Eine Verwiegung des mit Möbeln beladenen LKW ergab eine Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse von 3.500 Kilogramm um 600 Kilogramm. Bei der weiteren Überprüfung des 39-Jährigen stellten die Beamten Drogeneinfluss fest. Ein Vortest ergab den Verdacht auf die Einnahme von Kokain, so dass für den Trucker die Weiterfahrt auch aus diesem Grund beendet war. Der Mann musste mit zur Blutprobe. Ihn erwarten nun eine Anzeige wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, wegen der Überladung sowie eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Wegen der Überladung muss nun auch der Halter des LKW mit einer Anzeige rechnen.

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