Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Langsame Fahrzeuge blockieren die mittlere Spur

A60 FR Bingen zwischen AS Laubenheim und AS Weisenau (ots)

Durch einen Zeugen werden am 21.03.2026, gegen 18:00 Uhr, 5 langsam fahrende Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht gemeldet. Die Fahrzeuge befuhren die A60 in Fahrtrichtung Bingen, zwischen der AS Laubenheim und der AS Weisenau auf der mittleren Spur mit einer Geschwindigkeit von ca. 50-60 km/h. Die linke Spur war frei befahrbar, weshalb der Mitteiler nicht behindert wurde. Ob es sich bei den Fahrzeugen um einen Autokorso aufgrund einer Hochzeit handelte, ist derzeit nicht bekannt und bedarf weiterer Ermittlungen. Derzeit ist auch noch unklar, ob ein Zusammenhang zu einem zuvor, um 16:18 Uhr gemeldeten, Autokorso besteht. Sollten sie sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder selbst durch die Fahrzeuge behindert worden sein, dann melden sie sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim.

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