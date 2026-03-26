Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Aktuelle Verkehrsbeeinträchtigungen durch Verkehrsunfall auf der A61 bei Bad Kreuznach

A61 Bad Kreuznach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gegen 17:30 Uhr auf der A61 in Richtung Koblenz, in Höhe der Ausfahrt Bad Kreuznach, zwischen zwei LKW's. Hierbei kam es zu keinem Personenschaden. Derzeit befindet sich die Polizei sowie Kräfte der Feuerwehr vor Ort.

Infolge der Verkehrsunfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist im Bereich der Unfallstelle der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr läuft derzeit über den linken Fahrstreifen. Hierbei kommt es zu zeitlichen Verzögerungen durch einen Rückstau von ca. 5 km.

Es erfolgt eine Nachtragsmeldung im Nachgang.

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