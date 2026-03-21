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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Hochzeitskorso verlangsamt drei Fahrspuren

Mainz, A60 Weisenauer Brücke bis AS Weisenau (ots)

Am 21.03.2026 meldete ein Zeuge einen Autokorso auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen. Zwischen der Weisenauer Brücke und der Anschlussstelle Weisenau hätten sich hinter ihm 7-8 Fahrzeuge auf die drei Spuren der Autobahn verteilt und den Verkehr auf ca. 60 km/h verlangsamt. Eines der Fahrzeuge habe hierbei eine türkische Landesflagge auf der Motorhaube angebracht gehabt, weshalb der Mitteiler von einem Hochzeitskorso ausging. Der Mitteiler kann zunächst keine Kennzeichen nennen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung kann der Autokorso nicht mehr festgestellt werden. Der Mitteiler verlor die Fahrzeuge an der Anschlussstelle Bretzenheim aus den Augen.

Sollten sie sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können oder selbst durch den Korso verlangsamt worden sein, dann melden sie sich bitte bei der Polizeiautobahnstation in Heidesheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim
Budenheimer Weg 75
55262 Ingelheim

Telefon: 06132 950-0
E-Mail: PAST.Heidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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