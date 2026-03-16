Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW brennt aus

A 63/Freimersheim (ots)

Vollständig ausgebrannt war am Ende der PKW einer 20-Jährigen, die am 15.03.2026 gegen 14:55 Uhr auf der A 63 in Richtung Mainz unterwegs war. In Höhe Freimersheim ging laut Angaben der 20-Jährigen eine Warnleuchte an. Sie konnte den Wagen noch auf die Standspur rollen lassen und mit ihren Begleitpersonen das Auto verlassen. Kurz darauf kam es ausgehend vom Motorraum zu einem Brand. Der Wagen brannte aus. Durch den Fahrzeugbrand kam es zu geschmolzenen Kunststoff- und Gummianhaftungen auf dem Fahrbahnbelag des Seitenstreifens. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch die Feuerwehr Kirchheimbolanden mit vier Einsatzfahrzeugen. Der PKW wurde nach den Löscharbeiten abgeschleppt. Für die Löscharbeiten wurde die A 63 kurzzeitig voll gesperrt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Verletzt wurde niemand.

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