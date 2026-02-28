PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall B422 - Sofortmeldung

Kordel (ots)

Am Samstag, 28.02.2026 kommt es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der B422, Kordel in Fahrtrichtung Trier.

Die Verkehrsunfallaufnahme dauert derzeit an. Für die Dauer der Maßnahme ist die B422 in beide Richtungen gesperrt. Im Einsatz befinden sich aktuell mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei Schweich.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten das Gebiet zu Umfahren.

Von Presseanfragen bitten wir derzeit abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄDIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8, 54338 Schweich
Tel. 06502/91570
pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

