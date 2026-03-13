Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Bei Kollision zwischen PKW Fahrertür abgerissen

A 63/Göllheim (ots)

In Höhe der Anschlussstelle Göllheim auf der A 63 in Fahrtrichtung Mainz wollte am 12.03.2026 gegen 17:08 Uhr ein 41-Jähriger mit seinem PKW Ford von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Kurz nach dem Wechsel des Fahrstreifens kollidierte ein 36-Jähriger mit seinem PKW VW mit dem Ford des 41-Jährigen. Nach dem Aufprall rollte der 41-Jährige mit seinem Wagen auf den Standstreifen und der 36-Jährige blieb auf der linken Fahrspur stehen. Hier kollidierte ein nachfolgender 65-Jähriger, der offenbar die Unfallsituation nicht erkannte mit dem Auto des 36-Jährigen. Zwar versuchte der 65-Jährige noch mit seinem BMW links zwischen dem VW des 36-Jährigen und der Mittelschutzplanke durchzufahren, kollidierte dabei aber mit der geöffneten Fahrertür. Diese wurde dabei abgerissen und flog über die Fahrbahn. Der BMW des 65-Jährigen und der VW des 36-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der Ford des 41-Jährigen konnte nach der Unfallaufnahme weiterfahren. Einzig der 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den Schaden am Ford schätzt die Polizei auf ca. 2.500 Euro, den am VW auf 10.000 Euro, den am BMW auf 5.000 Euro. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch ein Rettungswagen und die Feuerwehr Göllheim mit vier Einsatzfahrzeugen. Für die Unfallaufnahme wurde die Auffahrt Göllheim Richtung Mainz kurz gesperrt.

