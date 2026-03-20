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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW um 17% überladen

Armsheim A61 (ots)

Ein wenig zu viel Transportgewicht mutete am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ein Kraftfahrer seinem 3,5 Tonnen LKW zu.

Beamte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim kontrollierten auf der A61, bei Armsheim, den 50 jährigen Kraftfahrer.

Dieser wollte hochwertige Sportartikel von den Niederlanden nach Italien transportieren. Hierbei lag bereits anhand der Frachtbriefe der Verdacht nahe, dass sein LKW dieses Gewicht nicht transportieren darf.

Dementsprechend eskortierten die Beamten den LKW zur nächstgelegenen Brückenwaage, um das tatsächliche Gesamtgewicht zu ermitteln.

Hierbei lag eine Überladung von 600 kg vor, was eine Überschreitung um mehr als 17% des zulässigen Gesamtgewichtes ausmachte.

Zur Folge musste die Fahrt für den 50 jährigen kurzzeitig unterbrochen werden, bis ein weiterer LKW ein Teil der Ladung übernahm. Der Fahrer sowie der Unternehmer müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

PASt Gau-Bickelheim
Pressestelle

Telefon: 06701-919-0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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