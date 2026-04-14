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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Unfall bei Waldarbeiten in Brilon-Wald

Brilon (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 14:30 Uhr in einem Waldgebiet im Bereich der Korbacher Straße in Brilon-Wald zu einem schweren Unfall. Im Rahmen von dortigen Waldarbeiten stürzte ein Baum aus bislang ungeklärter Ursache um und traf einen 58-jährigen Waldarbeiter aus Brilon. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Der Waldarbeiter wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bochumer Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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