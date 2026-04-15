Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 66-jähriger Mann nach Verkehrsunfall verstorben

Marsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 19:55 Uhr kam es in der Straße Zur Egge in Marsberg-Meehrhof zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Mann aus Marsberg befuhr die Straße aus Lichtenau kommend in Richtung Oesdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort befuhr er einen Treppenaufgang eines Wohnhauses, sodass das Auto in die Luft gerissen wurde. Das Fahrzeug flog dabei kurzzeitig parallel zur Hauswand, touchierte diese und wurde anschließend wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Der 66-jährige Mann verstarb im Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn hinzugezogen. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Aufhebung der Sperrung erfolgte gegen 23:40 Uhr. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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