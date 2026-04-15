PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 66-jähriger Mann nach Verkehrsunfall verstorben

Marsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 19:55 Uhr kam es in der Straße Zur Egge in Marsberg-Meehrhof zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Mann aus Marsberg befuhr die Straße aus Lichtenau kommend in Richtung Oesdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort befuhr er einen Treppenaufgang eines Wohnhauses, sodass das Auto in die Luft gerissen wurde. Das Fahrzeug flog dabei kurzzeitig parallel zur Hauswand, touchierte diese und wurde anschließend wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Der 66-jährige Mann verstarb im Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn hinzugezogen. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Aufhebung der Sperrung erfolgte gegen 23:40 Uhr. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 14:34

    POL-HSK: Sexuelle Belästigung in einem Linienbus in Arnsberg

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Nachmittag um 15:40 Uhr stieg ein 13-jähriges Mädchen aus Arnsberg in einen Linienbus, welcher von Arnsberg in Richtung Neheim fuhr. Gegen 15:55 Uhr befand sich der Bus in der Straße Niedereimerfeld. Zu diesem Zeitpunkt setzte sich ein bislang unbekannter Täter neben das Mädchen. Er stellte sich vor und gab an, 20 Jahre alt zu sein und aus Marokko zu stammen. Die Geschädigte reagierte ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 08:26

    POL-HSK: Schwerer Unfall bei Waldarbeiten in Brilon-Wald

    Brilon (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 14:30 Uhr in einem Waldgebiet im Bereich der Korbacher Straße in Brilon-Wald zu einem schweren Unfall. Im Rahmen von dortigen Waldarbeiten stürzte ein Baum aus bislang ungeklärter Ursache um und traf einen 58-jährigen Waldarbeiter aus Brilon. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Der Waldarbeiter ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 07:49

    POL-HSK: Exhibitionismus

    Winterberg (ots) - Am 11.04.2026, gegen 17:27 Uhr, näherte sich eine unbekannte männliche Person zwei auf einer Bank in der Straße "Am Leissen Köpfchen" sitzenden Frauen bis auf 10 Meter an. Er schaute die Frauen an und fing an zu masturbieren. Die Frauen bemerkten die Person und verständigten die Polizei. Als der ca. 25 jährige Mann das bemerkte, entfernte er sich zu Fuß von der Örtlichkeit. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die männliche Person konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren