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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrunkener Fahrradfahrer verursacht beinahe einen Unfall.

Marsberg (ots)

Am Dienstag, den 14.04.026, um 21:00 Uhr, erhielt die Polizeiwache Brilon Kenntnis von einem vermeintlich betrunkenen Fahrradfahrer auf der B7 zwischen Bredelar und dem Abzweig Richtung Madfeld. Den Angaben einer Zeugin nach sei der Fahrradfahrer, ein 43-jähriger Mann aus Brilon, beinahe in ihr Auto gefahren. Die Polizisten konnten den Mann mit seinem Fahrrad antreffen. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief positiv, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin ermittelten die Polizisten, dass das Fahrrad des Mannes zuvor gestohlen wurde. Weitere Zeugen, die den 43-Jährigen gegebenenfalls fahrenderweise gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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