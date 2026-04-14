Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Klaus Stein ist neuer Bezirksbeamter in Hamminkeln

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Hamminkeln (ots)

Landrat und Behördenleiter Ingo Brohl hat heute (14.04.) in Hamminkeln Polizeihauptkommissar (PHK) Klaus Stein als Bezirksbeamten der Öffentlichkeit vorgestellt.

Klaus Stein ist seit dem 01.09.2025 in Hamminkeln und Ringenberg als sog. "Dorfsheriff" unterwegs. Er hat damit den Bezirk von Polizeihauptkommissarin Alix Werner übernommen, die in den Ruhestand verabschiedet wurde. "Wir legen großen Wert darauf, dass nach einer Pensionierung die Stelle im Bezirksdienst unverzüglich neu besetzt wird. So haben die Bürgerinnen und Bürger immer einen Ansprechpartner vor Ort", betont Wolfgang Tühl, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz.

PHK Klaus Stein kennt sich in Hamminkeln aus. Er wohnt mit seiner Frau, seiner Tochter und dem Familienhund in der Stadtmitte von Hamminkeln. Der 50-Jährige kennt daher die Menschen in seinem Bezirk.

"Uns ist es ganz wichtig, dass wir im Bezirksdienst erfahrene Kolleginnen und Kollegen haben, die ihr Ohr nahe an den Menschen vor Ort haben. Das ist mit Klaus Stein der Fall.", so Landrat und Behördenleiter Ingo Brohl.

Klaus Stein hat in seinem Leben vor der Polizei erst eine Ausbildung zum Tischler gemacht, seinen Wehrdienst absolviert und dann als Tischler gearbeitet. Im Jahr 2000 wechselte er zur Polizei und machte seine Ausbildung in Stukenbrock; Düsseldorf und Duisburg waren weitere Stationen in seiner Dienstzeit.

Seit 2012 arbeitet er bei uns in der Kreispolizeibehörde Wesel. Seine Stationen im Wach- und Wechseldienst waren: Moers, Xanten, Wesel und Hamminkeln. Jetzt hat er sich für den Bezirksdienst in Hamminkeln entschieden. "Ich bin gerne auf der Straße und mag den Kontakt zu den Bürgern. Deshalb ist die Arbeit im Bezirksdienst genau richtig für mich", sagt Klaus Stein mit einem Strahlen im Gesicht.

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