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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Rettungsmaßnahmen

Rülzheim (ots)

Um 11:38 Uhr ereignete sich im Bereich der Bahnhofstraße / Ecke Lindenstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem sich nach aktuellem Ermittlungsstand eine 68 Jahre alte Frau aus dem Raum Südliche Weinstraße mit ihrem PKW überschlug und in einer Böschung zum Stehen kam. Die Frau wird aktuell von der eingesetzten Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Fahrzeugführerin nur leicht verletzt. Für die Rettungsarbeiten ist die Bahnhofstraße Rülzheim gegenwärtig voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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