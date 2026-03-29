Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberotterbach - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Oberotterbach (ots)

Am 29. März 2026, gegen 04:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor Oberotterbach entlang der B38 ein französischer Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 40-Jährigen starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 40-Jährigen wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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