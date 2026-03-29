Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallfahrer gesucht

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Edenkoben (ots)

Durch zwei Zeugen wird gemeldet, dass sie am Samstag gegen 23:30 Uhr einen beschädigten PKW in einer Wingertezeile in der Nähe des Schützenhauses Edenkoben, Verlängerung Schleepfad, festgestellt hatten. Als die Polizeibeamten an der Örtlichkeit eintrafen, lief noch der Motor des verunfallten PKW, die fahrzeugführende Person hatte sich aber bereits sich unbekannte Richtung entfernt und konnte trotz Suchmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Anscheinend war der PKW vom Wirtschaftsweg abgekommen und hatte sich in den Wingertzeilen festgefahren und dabei auch mehrere Rebstöcke überfahren. Allein der dadurch entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Konkrete Unfallzeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder der fahrzeugführenden Person geben können, werden gesucht und können sich mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen, Tel.: 06323/ 955-0 oder auch per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de.

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