Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kollision beim Abbiegen - eine Person verletzt

Werl (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am vergangenen Freitag Morgen ein 86-jähriger Fahrzeugführer bei einem Frontalzusammenstoß in Wickede zu. Um 09:25 Uhr befuhr der Arnsberger mit seinem Pkw Toyota die Bundesstraße 63 in Fahrtrichtung Werl. Nach der Ampel in Höhe der Oststraße beabsichtigte er nach links in Richtung Marktplatz abzubiegen und übersah während des Abbiegevorganges das Fahrzeug eines entgegenkommenden 63-jährigen Mannes aus Münster. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der 86-jährige Unfallverursacher leicht verletzte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (rs)

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