Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Arzneimitteln aus Rettungsfahrzeugen - Tatverdächtiger ermittelt

Soest (ots)

Am Donnerstagnachmittag (26.03.2026) wurde die Polizei über den Diebstahl von Arzneimitteln aus mehreren Rettungswagen am Rettungszentrum in Soest informiert.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf das Fehlen verschiedener Medikamente aus den Fahrzeugen sowie aus einem Lagerbereich.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen richtete sich ein Tatverdacht gegen einen im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde noch am selben Tag ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des Beschuldigten erlassen und vollstreckt.

Bei der Durchsuchung konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden, die im Zusammenhang mit dem zuvor gemeldeten Diebstahl stehen könnten.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen Mann, der seinen Bundesfreiwilligendienst im Rettungsdienst des Kreises Soest absolviert.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell