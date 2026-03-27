Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Vorfälle auf Friedhof in Bad Sassendorf - Polizei bittet um Hinweise

Bad Sassendorf (ots)

Der Polizei sind mehrere Vorfälle auf dem Friedhof in Bad Sassendorf bekannt geworden, bei denen ein bislang unbekannter Mann wiederholt Frauen angesprochen hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Mann im Alter von etwa 60 bis 70 Jahren, kräftiger Statur, mit Glatze und gebräunter Haut. Er soll sich gezielt an allein anwesende Frauen gewandt, Gespräche gesucht sowie unter anderem Hilfe bei der Grabpflege angeboten oder Einladungen ausgesprochen haben. Außerdem soll der unbekannte Mann mit einem weißen Mercedes Cabrio unterwegs sein.

Straftaten sind nach derzeitigem Stand nicht bekannt. Dennoch nimmt die Polizei die geschilderten Situationen ernst und bittet um Hinweise zur Identität des Mannes.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sollte der Mann erneut in vergleichbarer Weise auftreten oder sich eine Situation für Betroffene unangenehm entwickeln, wird empfohlen, umgehend den Notruf 110 zu wählen.

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