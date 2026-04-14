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POL-WES: Kamp-Lintfort - Gemeinsamer Einsatz gegen bürgerbelastende Kriminalität

POL-WES: Kamp-Lintfort - Gemeinsamer Einsatz gegen bürgerbelastende Kriminalität
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Kamp-Lintfort (ots)

Am Montag führten Bedienstete der Kreispolizeibehörde Wesel im Bereich der Polizeiwache West einen weiteren Einsatz zur Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität durch. An dem Einsatz waren neben der Polizei auch Mitarbeitende des Ordnungsamtes, des Jugendamtes, des Bauamtes sowie der Feuerwehr der Stadt Kamp-Lintfort und des Zolls beteiligt.

Ziel des Einsatzes war es, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken sowie kriminelle Strukturen aufzudecken und einzudämmen.

Im Stadtgebiet Kamp-Lintfort kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Objekte, darunter vier Kioske, ein Geschäft für Shisha- und Tabakwaren sowie ein Hotel- und Gastronomiebetrieb. Die Maßnahmen konzentrierten sich auf Bereiche rund um die Moerser Straße, das Rathaus, die Bürgermeister-Schmelzing-Straße und die Friedrich-Heinrich-Allee.

Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt drei Strafanzeigen, unter anderem wegen Steuerhehlerei, sowie 6 Berichte gefertigt. Zudem wurde eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz festgestellt. Darüber hinaus leiteten die Behörden zehn Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen gewerberechtlicher Verstöße ein. Diese betrafen unter anderem das Jugendschutzgesetz, das Raucherschutzgesetz, das Sprengstoffgesetz sowie weitere gewerberechtliche Bestimmungen.

Die beteiligten Netzwerkpartner fertigten insgesamt 12 Berichte.

Im Zuge der Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte eine Vielzahl unversteuerter Waren sicher. Hierzu zählen 201 E-Zigaretten, 160 Packungen SNUS, 45 Dosen Wasserpfeifentabak sowie rund 4,33 Kilogramm unversteuerter Tabak.

Die Feuerwehr und das Bauamt der Stadt Kamp-Lintfort kündigten zudem weitere Kontrollen sowie eine vorgezogene Brandverhütungsschau an.

Die Kreispolizeibehörde Wesel kündigte an, auch künftig gemeinsam mit den Netzwerkpartnern vergleichbare Einsätze durchzuführen, um die Sicherheit im Kreisgebiet nachhaltig zu stärken.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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