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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Schmuckgeschäft

Kamp-Lintfort (ots)

In der Zeit von Samstag (11.04.), 20 Uhr, bis Montag (13.04.), 09 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Schmuckgeschäft in einem Einkaufszentrum an der Moerser Straße ein.

Zunächst überwanden sie gewaltsam eine Schiebetür zu dem Einkaufszentrum. Anschließend brachen die Täter die Eingangstür zu dem Juwelier auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Täter eine derzeit noch unbekannte Menge an Schmuckstücken.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260413-0940

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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