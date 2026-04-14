Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Moers (ots)

Gestern (13.04.) ereignete sich gegen 07:15 Uhr an der Kreuzung Alsenstraße/ Lippestraße ein Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger verletzt wurde.

Der 29- jährige Moerser ging auf dem Gehweg der Lippestraße in Richtung Alsenstraße. Im Kreuzungsbereich querte er die Lippestraße. Hierbei stieß er mit einem Pkw zusammen, der die Lippestraße in Richtung Bismarckstraße befuhr.

Bei der Kollision erlitt der Moerser leichte Verletzungen. Der oder die unbekannte Fahrzeugführer/ -in setzte die Fahrt in Richtung Bismarckstraße fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Der 29- Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Moerser Krankenhaus gebracht.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen pinken Pkw mit der Aufschrift eines Pflegedienstes handeln.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, Fahrzeugführer oder Kennzeichen des Pkw machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 1710 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260413-0730

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