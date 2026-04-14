PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Moers (ots)

Gestern (13.04.) ereignete sich gegen 07:15 Uhr an der Kreuzung Alsenstraße/ Lippestraße ein Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger verletzt wurde.

Der 29- jährige Moerser ging auf dem Gehweg der Lippestraße in Richtung Alsenstraße. Im Kreuzungsbereich querte er die Lippestraße. Hierbei stieß er mit einem Pkw zusammen, der die Lippestraße in Richtung Bismarckstraße befuhr.

Bei der Kollision erlitt der Moerser leichte Verletzungen. Der oder die unbekannte Fahrzeugführer/ -in setzte die Fahrt in Richtung Bismarckstraße fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Der 29- Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Moerser Krankenhaus gebracht.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen pinken Pkw mit der Aufschrift eines Pflegedienstes handeln.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, Fahrzeugführer oder Kennzeichen des Pkw machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 1710 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260413-0730

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 07:13

    POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Wesel (ots) - In der Nacht zum Dienstag versuchte mindestens ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Steinstraße einzubrechen. Gegen 4 Uhr morgens bemerkte ein 69- Anwohner Geräusche an der Hauseingangstür, konnte aber niemanden für die Geräuschentwicklung ausmachen. Bei einer Nachschau an der Haustür bemerkte er Hebelmarken und dass es dem ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 07:06

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Schmuckgeschäft

    Kamp-Lintfort (ots) - In der Zeit von Samstag (11.04.), 20 Uhr, bis Montag (13.04.), 09 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Schmuckgeschäft in einem Einkaufszentrum an der Moerser Straße ein. Zunächst überwanden sie gewaltsam eine Schiebetür zu dem Einkaufszentrum. Anschließend brachen die Täter die Eingangstür zu dem Juwelier auf und durchsuchten die ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:56

    POL-WES: Voerde - Brand auf dem STEAG-Gelände

    Voerde (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist heute (13.04.) gegen 12:20 Uhr ein Feuer in einem Gebäude auf dem ehemaligen STEAG-Gelände an der Frankfurter Straße ausgebrochen. Eine größere Anzahl an Bürgerinnen und Bürger meldete sich in der Leitstelle der Polizei und meldete eine meterhohe Rauchwolke über dem Gelände. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Drei Arbeiter auf dem Gelände standen während des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren