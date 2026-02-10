Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Einbrüchen gesucht

Pößneck (ots)

Vermutlich im Zeitraum des vergangenen Wochenendes brachen bisher unbekannte Täter in Büroräume in Pößneck ein. In einem Baumarkt in der Saalfelder Straße wurde ein Fenster eingeschlagen und so die Innenräume betreten. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und u.a. Bargeld entwendet. Ebenfalls durch ein Fenster drangen Unbekannte in einen Büroraum, gegenüber des dortigen Supermarktes in der Saalfelder Straße, ein und durchwühlten diesen. An beiden Gebäuden entstand Sachschaden. Zur Spurensuche kam ein Fährtenhund zum Einsatz. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0034181 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

