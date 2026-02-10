Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Saalfeld (ots)
Am Montag, gegen 08.50 Uhr, kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes in Saalfeld, An der Heide, den 48-jährigen Fahrer eines Kippers / Leicht-LKW. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,0 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.
