LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Saalfeld (ots) - Die Polizeibeamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld werden derzeit verstärkt zu Wildunfällen gerufen. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurden in diesem Jahr der Polizei zahlreiche dieser Unfälle zwischen Fahrzeugen und Wildtieren gemeldet. Vorsicht bei Wildunfällen ist das gesamte Jahr, insbesondere aber in den Herbst- und Frühjahrsmonaten geboten. Die meisten Unfälle passieren nachts sowie den Abend-, und frühen Morgenstunden bei Dämmerung. Vor ...

