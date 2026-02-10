Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am gestrigen Tag wurden im Landkreis Saale-Orla mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden zwei Fahrzeugführer festgestellt, welche ihren PKW unter Alkoholeinfluss führten. Gegen 22.20 Uhr wurde in Triptis in der Burkhardtstraße der 63-jährige Fahrer eines PKW einer Kontrolle unterzogen, bei ihm ergab der gerichtsverwertbar gemessene Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Gegen 22.30 Uhr ergab der Alkotest bei dem 64-jährigen Fahrer eines PKW in Pößneck in der Straße des Friedens einen Wert von mehr als 0,8 Promille.

