Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten
Saale-Orla-Kreis (ots)
Am gestrigen Tag wurden im Landkreis Saale-Orla mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden zwei Fahrzeugführer festgestellt, welche ihren PKW unter Alkoholeinfluss führten. Gegen 22.20 Uhr wurde in Triptis in der Burkhardtstraße der 63-jährige Fahrer eines PKW einer Kontrolle unterzogen, bei ihm ergab der gerichtsverwertbar gemessene Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Gegen 22.30 Uhr ergab der Alkotest bei dem 64-jährigen Fahrer eines PKW in Pößneck in der Straße des Friedens einen Wert von mehr als 0,8 Promille.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell