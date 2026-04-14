Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in ein Einfamilienhaus

Wesel (ots)

In der Nacht zum Dienstag versuchte mindestens ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Steinstraße einzubrechen.

Gegen 4 Uhr morgens bemerkte ein 69- Anwohner Geräusche an der Hauseingangstür, konnte aber niemanden für die Geräuschentwicklung ausmachen. Bei einer Nachschau an der Haustür bemerkte er Hebelmarken und dass es dem Unbekannten bereits gelungen war, die Tür einen Spaltbreit zu öffnen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die auffällige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Steinstraße gesehen haben und die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

/cd Ref. 260414-0456

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