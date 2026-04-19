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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht an der Landesgrenze zu Hessen

Marsberg (ots)

Am 19.04.2026 teilte ein Zeuge der Polizei gegen 02:15 Uhr auf der Arolser Straße einen auf dem Dach liegenden PKW mit. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr der Fahrer eines weißen Mercedes SUV die L870 von Massenhausen in Richtung Canstein. In der scharfen Rechtskurve nach der Landesgrenze kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich nach dem Durchfahren eines Grabens und blieb auf dem Dach liegen. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Fahndungsmaßnahmen der Polizei im erweiterten Nahbereich und an der Anschrift des Fahrzeughalters in Hessen ergaben keine Hinweise auf den Fahrzeugführer. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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