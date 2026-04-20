Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in einen Entsorgungsbetrieb in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am 17.04.2026 bemerkte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Hammerweide gegen 22:30 Uhr vier verdächtige Personen am Zaun des Betriebs. Drei Verdächtige standen an der Straße, eine vierte Person kletterte in dem Moment vom Firmengelände über den Zaun wieder nach draußen. Diese Person stieg dabei vom Zaun auf ein Fahrzeug, das vor dem Zaun geparkt war. Als der Wachmann bemerkt wurde, rief jemand akzentfrei "Das ist jemand!" Dann stiegen die vier bislang Unbekannten in zwei Fahrzeuge, die in der Nähe parkten. Die Verdächtigen fuhren mit einem weißen Kleintransporter und einem grauen Kombi davon. Von dem weißen Sprinter konnte der Wachmann das Kennzeichen-Fragment "HSK-C" ablesen. Die vier Personen trugen dunkle Kleidung und schwarze Kapuzen-Sweatshirts. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieb es bei einem versuchten Einbruch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

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