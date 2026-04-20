Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Brilon (ots)

Der Polizei in Brilon wurde am 18.04.2026 ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus im Mühlenweg bekannt. Demnach versuchten bislang unbekannte Täter, ein Fenster auf der Rückseite des Hauses aufzuhebeln. Der Versuch misslang, das Fenster hielt stand. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Als Tatzeit wird der Zeitraum vom 15.04.2026 bis zum 17.04.2026 um 17:00 Uhr angegeben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell