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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Kupferdiebe auf frischer Tat gestellt (0092123/2026)

Altenburg (ots)

Rositz. Mitarbeiter des örtlichen Bauhofes beobachtet am Mittwochmorgen (15.04.2026, gegen 07:30 Uhr), wie wie zwei Männer über ein Fenster in ein leerstehendes Gebäude der Gemeinde einstiegen und informierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen die Männer im Objekt auf frischer Tat an, wie sie gerade unfachmännisch Kupferrohr aus der Heizungsanlage demontierten und nahmen sie vorläufig fest. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie bereits etwa 20 Meter Kupferrohre im Wert von mehreren hundert Euro zum Abtransport bereitgelegt. Zudem entstand ein vierstelliger Sachschaden an der Heizungsanlage. Beide Tatverdächtigen standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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