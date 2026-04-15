Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Fünfköpfige Diebesbande geschnappt (0090797/2026)

Gera (ots)

Gera. Bereits in der Nacht zum 13.04.2026 konnte eine Polizeistreife in der Reichsstraße in Gera drei tatverdächtige Männer im Alter von 24 bis 30 Jahren feststellen, die sich an einem abgestellten Lkw aufhielten. Bei der anschließenden Kontrolle wurden in deren Fahrzeugen zahlreiche Baumaschinen, Werkzeuge sowie mehrere Kennzeichentafeln aufgefunden und sichergestellt. Der Gesamtwert der Gegenstände ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei Männer vorläufig festgenommen. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten am 14.04.2026 zwei weitere mutmaßliche Bandenmitglieder im Alter von 26 und 30 Jahren in einer Ferienwohnung in Gera festgestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Bei Durchsuchungen wurde weiteres Diebesgut aufgefunden und beschlagnahmt. Die fünf polnischen Männer sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Verdacht des Bandendiebstahls und der Hehlerei hat die Kriminalpolizei Gera übernommen. (DL)

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