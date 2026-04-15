Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigung an Jägerhochstand (0091747/2026)

Altenburg (ots)

Löbichau. In der Zeit vom 13.04.2026, 18:00 Uhr bis 14.04.2026, 06:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen Jägerhochstand im Bereich Jagdbogen C auf der Halde des ehemaligen Wismut-Geländes. Nach bisheriger Einschätzung wurde ein Seil an den Hochstand gebunden und dieser dann mit einem Fahrzeug gewaltsam umgerissen. Der entstandene Sachschaden dürfte den vierstelligen Bereich erreichen. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. (DL)

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