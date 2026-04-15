Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Gefährliche Körperverletzung (0091701/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 14.04.2026 kam es gegen 14:30 Uhr in der Oststraße in Gera zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 46-jähriger Paketzusteller geriet mit einem anderen Mann in Streit. Als eine 20-jährige Frau schlichtend eingreifen wollte, setzte sich der Paketbote in sein Fahrzeug und fuhr so dicht an den beiden anderen Personen vorbei, dass er der Frau über den Fuß fuhr und sie dadurch leicht verletzte. Die Polizei Gera konnte den Paketfahrer noch im Nahbereich feststellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell