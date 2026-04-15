Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Brandbeschädigung an Baum (0091677/2026)

Altenburg (ots)

Windischleuba. Am 14.04.2026 wurde der Feuerwehr und Polizei gegen 15:27 Uhr ein brennender Baum im Bereich Fünfminutenweg Nord in Windischleuba gemeldet. Unbekannte Täter setzten nach ersten Erkenntnissen den Baum in einem Hohlraum mittels eines bislang unbekannten Brandmittels in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, jedoch wurde der Baum derart beschädigt, dass er in der Folge umknickte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Altenburger Land ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (DL)

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