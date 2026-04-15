Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Gesuchter Reichsbürger festgenommen (0090973/2026)

Altenburg (ots)

Lucka. Eine 59-Jährige hatte einem Bekannten eine Zeit lang Obdach gewährt. Als sie den 60-Jährigen nun aufforderte, ihre Wohnung zu verlassen, wollte der nicht. Die 59-Jährige bat daraufhin die Polizei sowie einen Fernsehreporter um Hilfe. Hintergrund ist, dass es sich bei dem 60-Jährigen um einen selbsterklärten Reichsbürger handelt, der medial bereits einige Aufmerksamkeit erlangte und über den bereits mehrfach berichtet wurde. Bei der polizeiichen Prüfung der Person stellte sich zudem heraus, dass der Mann drei offenen Haftbefehle hatte und zudem in elf Strafverfahren zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Die Polizei Altenburger Land rückte am Montagnachmittag gegen 16 Uhr nach Lucka aus. Der 60-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. (DL)

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